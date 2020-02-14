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Чемпионат мира по биатлону

Биатлонист Логинов залечил свои травмы к чемпионату мира в Антхольце

По словам личного тренера спортсмена Александра Касперовича, Логинов подошел к турниру в хорошей форме
Александр Логинов EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Александр Логинов
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 14 февраля. /ТАСС/. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов к чемпионату мира подошел в хорошей форме, микротравмы его уже не беспокоят. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

По ходу сезона Логинова преследовали боли в локте и спине. Чемпионат мира стартовал 13 февраля, в субботу в Антхольце пройдет мужской спринт, в котором биатлонист примет участие.

"Все нормально, к чемпионату мира он подошел в хорошей форме, травмы его уже не беспокоят", - сказал Касперович.

Логинов на время чемпионата мира отказался от общения с журналистами.

Турнир продлится до 23 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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