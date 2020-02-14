"Он останется в сердцах". Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд похоронен в Москве

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. В манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова в пятницу состоялась церемония прощания с ветераном красно-белых чемпионом СССР Валерием Рейнгольдом. Позднее он был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.
Во вторник на территории академии Рейнгольд потерял сознание во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова, его госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева. Ветерана "Спартака" спасти не удалось.
В пятницу друзья и родственники Рейнгольда собрались в манеже за час до начала церемонии. Среди них были самый титулованный наставник "Спартака" Олег Романцев, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) учитель Рейнгольда Никита Симонян.
Церемонию посетили представители руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) - директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин и исполнительный директор Сергей Чебан.
Близкий друг Рейнгольда ветеран "Спартака" Евгений Ловчев прочитал телеграмму от главы Министерства спорта РФ Олега Матыцина. "От имени Минспорта РФ и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Валерия Рейнгольда. Он был выдающимся футболистом, внес вклад в развитие любимой игры, в сердцах болельщиков "Спартака" он останется самобытным игроком. Это утрата для всего отечественного спорта, вечная память", - говорится в телеграмме.
Проводили аплодисментами
Симонян тренировал Рейнгольда первые пять лет карьеры в "Спартаке". Так случилось, что 93-летний заслуженный мастер спорта СССР пережил всех своих одноклубников времен выступления за красно-белых (1949-1959), а теперь в живых осталось не так много подопечных из "Спартака", который он тренировал. "Мне пришлось проводить в последний путь всю мою золотую команду, теперь судьба распорядилась провожать тех ребят, которых тренировал, которые достигали успеха", - сказал Симонян.
Рейнгольд умер в день 10-летней годовщины смерти его друга, партнера по "Спартаку" Юрия Севидова. "Они разрывали оборону соперника, - сказал их бывший тренер. - У них была прекрасная дружба".
Черчесов отметил, что восхищался его игрой: "Мы, молодое поколение, не пересекались на поле, но то, что мы читали, видели, достойно уважения. Его критические стрелы точно попадали в цель, любое его слово заставляло задуматься, спасибо ему за критику, которую мы слышали от него. Ушел наш соратник, спартаковец, то, что он делал, достойно большого уважения, наша задача - продолжать те традиции, которые были заложены Валерием Рейнгольдом".
Известный футболист ЦСКА Владимир Пономарев назвал Рейнгольда "самым тяжелым оппонентом на поле". Главным его качеством была скорость, за счет которой он не оставлял своим соперникам на поле шансов. В конце церемонии Ловчев призвал всех проводить Рейнгольда аплодисментами.
Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и дважды обладателем Кубка СССР (1963, 1965), за красно-белых он провел 176 матчей, забив 32 гола. После ухода из московского клуба форвард играл в воронежском "Труде" (1968-1969) и ярославском "Шиннике" (1970-1974). 18 февраля Рейнгольду должно было исполниться 78 лет.