"Он останется в сердцах". Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд похоронен в Москве

Во вторник на территории академии Рейнгольд потерял сознание во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения нападающего красно-белых Владимира Степанова, его госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева. Ветерана "Спартака" спасти не удалось.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. В манеже "Спартак" академии имени Федора Черенкова в пятницу состоялась церемония прощания с ветераном красно-белых чемпионом СССР Валерием Рейнгольдом. Позднее он был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

В пятницу друзья и родственники Рейнгольда собрались в манеже за час до начала церемонии. Среди них были самый титулованный наставник "Спартака" Олег Романцев, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) учитель Рейнгольда Никита Симонян.

Церемонию посетили представители руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) - директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин и исполнительный директор Сергей Чебан.

Близкий друг Рейнгольда ветеран "Спартака" Евгений Ловчев прочитал телеграмму от главы Министерства спорта РФ Олега Матыцина. "От имени Минспорта РФ и себя лично выражаю глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Валерия Рейнгольда. Он был выдающимся футболистом, внес вклад в развитие любимой игры, в сердцах болельщиков "Спартака" он останется самобытным игроком. Это утрата для всего отечественного спорта, вечная память", - говорится в телеграмме.

Проводили аплодисментами

Симонян тренировал Рейнгольда первые пять лет карьеры в "Спартаке". Так случилось, что 93-летний заслуженный мастер спорта СССР пережил всех своих одноклубников времен выступления за красно-белых (1949-1959), а теперь в живых осталось не так много подопечных из "Спартака", который он тренировал. "Мне пришлось проводить в последний путь всю мою золотую команду, теперь судьба распорядилась провожать тех ребят, которых тренировал, которые достигали успеха", - сказал Симонян.

Рейнгольд умер в день 10-летней годовщины смерти его друга, партнера по "Спартаку" Юрия Севидова. "Они разрывали оборону соперника, - сказал их бывший тренер. - У них была прекрасная дружба".