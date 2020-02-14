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St. Petersburg Ladies Trophy

Теннисистка Потапова уступила Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась в двух сетах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy проиграла действующей победительнице турнира Кики Бертенс из Нидерландов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 28-летней Бертенс. Теннисистка из Нидерландов, посеянная на турнире под вторым номером, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) находится на восьмом месте. На ее счету девять побед на турнирах ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2016 году.

18-летняя Потапова занимает 101-е место в рейтинге WTA. На турнирах серии Большого шлема лучшим ее достижением является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2019), Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2019).

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Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Петербурге после снятия Квитовой

В полуфинале Бертенс сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая вышла автоматически прошла в четверку лучших после снятия с турнира из-за болезни третьей сеяной турнира чешки Петры Квитовой.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс.

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St. Petersburg Ladies Trophy
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