Теннисистка Потапова уступила Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy проиграла действующей победительнице турнира Кики Бертенс из Нидерландов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 28-летней Бертенс. Теннисистка из Нидерландов, посеянная на турнире под вторым номером, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) находится на восьмом месте. На ее счету девять побед на турнирах ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2016 году.

18-летняя Потапова занимает 101-е место в рейтинге WTA. На турнирах серии Большого шлема лучшим ее достижением является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2019), Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2019).