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Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве

Оршуш выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 53 кг

В схватке за третье место россиянка оказалась сильнее Катаржины Кравчик из Польши
Стальвира Оршуш Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Стальвира Оршуш
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Стальвира Оршуш стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 53 кг. Соревнования проходят в Риме.

В схватке за бронзу россиянка оказалась сильнее Катаржины Кравчик из Польши (6:0).

Еще одну бронзовую награду выиграла спортсменка из Германии Анника Вендле, победившая румынку Сюзанну Сецариу (4:1). Чемпионкой Европы стала Ванесса Колодинская из Белоруссии, которая оказалась сильнее нидерландки Джессики Бласки (3:1).

Оршуш является двукратной чемпионкой Европы (2018, 2019) и трехкратной чемпионкой России (2017, 2018, 2019).

Соревнования среди женщин завершатся 14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

Теги
Клубный ЧМ по пляжному футболу в Москве
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