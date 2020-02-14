Оршуш выиграла бронзу чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 53 кг

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Стальвира Оршуш стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 53 кг. Соревнования проходят в Риме.

В схватке за бронзу россиянка оказалась сильнее Катаржины Кравчик из Польши (6:0).

Еще одну бронзовую награду выиграла спортсменка из Германии Анника Вендле, победившая румынку Сюзанну Сецариу (4:1). Чемпионкой Европы стала Ванесса Колодинская из Белоруссии, которая оказалась сильнее нидерландки Джессики Бласки (3:1).

Оршуш является двукратной чемпионкой Европы (2018, 2019) и трехкратной чемпионкой России (2017, 2018, 2019).

Соревнования среди женщин завершатся 14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.