Рожков провел встречу с адвокатом компании, отстаивающей интересы ПКР в споре с WADA

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков провел рабочую встречу с адвокатом Фабрисом Робертом-Тиссотом из швейцарской юридической компании Bonnard Lawson, представляющей интересы комитета в судебном разбирательстве Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

В ходе встречи стороны обсудили позицию и стратегию ПКР в арбитражном разбирательстве в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS, позднее к судебному разбирательству в качестве третьей стороны присоединились ПКР, а также Олимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК).