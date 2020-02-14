{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Рожков провел встречу с адвокатом компании, отстаивающей интересы ПКР в споре с WADA

Стороны обсудили позицию и стратегию в будущих разбирательствах в CAS

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков провел рабочую встречу с адвокатом Фабрисом Робертом-Тиссотом из швейцарской юридической компании Bonnard Lawson, представляющей интересы комитета в судебном разбирательстве Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

На эту тему

В ходе встречи стороны обсудили позицию и стратегию ПКР в арбитражном разбирательстве в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS, позднее к судебному разбирательству в качестве третьей стороны присоединились ПКР, а также Олимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК).

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
НХЛ
Перенесшему сердечный приступ Боумистеру имплантировали прибор для поддержания сердца
В среду хоккеиста госпитализировали с сердечным приступом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС