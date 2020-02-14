Земсков ждет московского дерби с "Локомотивом" в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Нападающий московского "Спартака" Федор Земсков надеется, что красно-белые сыграют со столичным "Локомотивом" в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом Земсков заявил в беседе с ТАСС.

"Спартак" в третьем матче группового этапа обыграл португальскую "Брагу" со счетом 6:4 и занял первое место в группе В. В четверг красно-белые обыграли бразильский "Фламенго" (3:2 в дополнительное время) и досрочно обеспечили себе участие в полуфинале турнира.

"Мы играли против первой команды в мировом рейтинге, могло быть все что угодно, - сказал Земсков. - Где-то нам не повезло, у "Браги" возникали моменты, где они не забивали. Но мы свои ошибки искупили другими эпизодами, победа получилась на эмоциях, мы проявили больше желания выиграть. Турнирные расклады были не важны, мы выходили играть на победу".

В полуфинале турнира "Спартак" встретится с командой, которая займет второе место в группе A. В этом квартете выступают московский "Локомотив", испанский "Леванте", турецкий "Аланьяспор" и японский "Токио Верди". "Локомотив", набравший шесть очков после двух матчей, гарантировал себе участие в полуфинале.

"Я хочу московское дерби в финале. Пускай здесь в воскресенье будут заполнены трибуны и болельщики обеих команд кричат "Вперед, Россия!". Пусть пляжный футбол объединит эти два клуба, в отличие от большого футбола, здесь будет царить дружеская атмосфера", - заключил собеседник ТАСС.

Полуфинальные матчи пройдут в субботу. Финал состоится 16 февраля.