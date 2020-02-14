Перенесшему приступ Боумистеру имплантировали прибор для поддержания ритма сердца

ТАСС, 14 февраля. Канадскому защитнику клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис" Джею Боумистеру, перенесшему сердечный приступ, имплантировали прибор для нормализации ритма сердца. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

О состоянии здоровья Боумистера "Сент-Луис" сообщит в начале следующей недели.

В среду 36-летний Боумистер по ходу первого периода гостевого матча регулярного чемпионата с "Анахаймом" потерял сознание. Матч был остановлен, а Боумистеру была оказана экстренная помощь, хоккеисту диагностировали сердечный приступ.

Боумистер выступает в НХЛ с 2002 года, он провел 1240 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 424 очка (88 шайб + 336 передач). Защитник играл за "Флориду" (2002-2009) и "Калгари" (2009-2013), а с 2013 года является хоккеистом "Сент-Луиса". Он входит в Тройной золотой клуб - выиграл Кубок Стэнли, чемпионат мира и Олимпийские игры. Кубок Стэнли Боумистер завоевал с "Сент-Луисом" в 2019 году, олимпийским чемпионом стал в 2014 году, а чемпионат мира выигрывал дважды - в 2003 и 2004 годах.