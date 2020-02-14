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Зимние олимпийские виды спорта

Сергеева и Мамедова завоевали золото чемпионата Европы по бобслею в двойках

Второе место заняли румынки, третье - немки
Надежда Сергеева и Елена Мамедова EPA-EFE/URS FLUEELER
Описание
Надежда Сергеева и Елена Мамедова
© EPA-EFE/URS FLUEELER

ТАСС, 14 февраля. Российские бобслеистки Надежда Сергеева и Елена Мамедова завоевали золотые медали чемпионата Европы в соревнованиях двоек. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.

Сергеева и Мамедова показали результат 1 минуту 41,96 секунды. Второе место заняли румынки Андреа Греку и Иоана Георге (отставание - 0,02 секунды), третьими стали немки Штефани Шнайдер и Лисетт Тён (+0,07). Россиянки Алена Осипенко и Юлия Шокшуева заняли седьмое место (+0,84), Любовь Черных и Юлия Беломестных - восьмое (+0,87).

Сергеевой 32 года, она является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года. На Олимпийских играх в 2018 году россиянка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, в ее крови нашли запрещенное вещество. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую бобслеистку и аннулировал ее результаты на Олимпиаде в Пхёнчхане, срок дисквалификации спортсменки, неумышленно использовавшей запрещенные вещества, завершился в октябре 2018 года. 25-летняя Мамедова является бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2017 года.

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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