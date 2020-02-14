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Лига чемпионов

УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона

Также английский клуб обязан выплатить штраф в размере €30 млн
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола EPA-EFE/Peter Powell
Описание
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола
© EPA-EFE/Peter Powell

ТАСС, 14 февраля. Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушения финансового фейр-плей. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Также УЕФА обязал "Манчестер Сити" выплатить штраф в размере €30 млн. Решение арбитражной палаты может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Отмечается, что УЕФА не будет комментировать ситуацию до ответа "Манчестер Сити". Мотивировочная часть решения будет опубликована в случае согласия английского клуба с санкциями или после решения CAS.

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"Арбитражная палата, рассмотрев все доказательства, установила, что футбольный клуб "Манчестер Сити" совершил серьезные нарушения правил лицензирования клубов УЕФА и финансового фейр-плей, завышая свои спонсорские доходы на своих счетах и в информации о безубыточности, представленной УЕФА в период с 2012 по 2016 год", - говорится в релизе УЕФА.

"Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии, клуб по шесть раз выигрывал национальное первенство, Кубок, Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги. В прошлом году "Манчестер Сити" дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил будущему финалисту турнира английскому "Тоттенхэму" (0:1, 4:3). Команда участвует в основном турнире Лиги чемпионов на протяжении последних восьми сезонов. По итогам сезона-2018/19 "Манчестер Сити" занял шестое место в списке самых доходных футбольных клубов Европы по версии аудиторской компании Deloitte, доход клуба за год составил (€610,6 млн).

В 2018 году CFCB приняла решение отстранить итальянский "Милан" от участия в еврокубках на два сезона, удержав €12 млн призовых, которые полагались итальянскому клубу за выступление в Лиге Европы сезона-2018/19. После этого Милан направил апелляцию в CAS, однако позднее руководство итальянской команды обратилось в УЕФА и договорилось о пропуске лишь одного розыгрыша Лиги Европы, чтобы избежать санкций и нормализовать финансовый баланс. В 2015 году УЕФА отстранил московское "Динамо" от участия в еврокубках из-за нарушений правил финансового фейр-плей на один сезон.

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