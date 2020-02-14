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Летние олимпийские виды спорта

Тражукова заняла второе место на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 62 кг

В финале российская спортсменка уступила представительнице Украины Юлии Ткач-Остапчук

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Инна Тражукова стала второй на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 62 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финале 29-летняя российская спортсменка уступила представительнице Украины Юлии Ткач-Остапчук (1:2).

Бронзовые награды завоевали Тайбе Мустафа Юсейн из Болгарии и Татьяна Омельченко из Азербайджана.

В весовой категории до 65 кг россиянка Мария Кузнецова в схватке за бронзовую награду одержала победу над Петрой Маарит Олли из Финляндии (8:4). Победу одержала Мими Николова Христова из Болгарии, серебро завоевала Елис Манолова (Азербайджан), еще одна бронзовая медаль досталась Ирине Коляденко из Украины.

Тражукова является чемпионкой мира 2019 года, в ее активе также серебряная и две бронзовые награды чемпионатов Европы. На счету 22-летней Кузнецовой бронза чемпионата Европы 2019 года.

Соревнования среди женщин завершатся 14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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