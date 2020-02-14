Тражукова заняла второе место на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 62 кг

ТАСС, 14 февраля. Россиянка Инна Тражукова стала второй на чемпионате Европы по борьбе в весовой категории до 62 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финале 29-летняя российская спортсменка уступила представительнице Украины Юлии Ткач-Остапчук (1:2).

Бронзовые награды завоевали Тайбе Мустафа Юсейн из Болгарии и Татьяна Омельченко из Азербайджана.

В весовой категории до 65 кг россиянка Мария Кузнецова в схватке за бронзовую награду одержала победу над Петрой Маарит Олли из Финляндии (8:4). Победу одержала Мими Николова Христова из Болгарии, серебро завоевала Елис Манолова (Азербайджан), еще одна бронзовая медаль досталась Ирине Коляденко из Украины.

Тражукова является чемпионкой мира 2019 года, в ее активе также серебряная и две бронзовые награды чемпионатов Европы. На счету 22-летней Кузнецовой бронза чемпионата Европы 2019 года.

Соревнования среди женщин завершатся 14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.