Выключили свет. Самую быструю биатлонистку России лишили скорости

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 14 февраля. /ТАСС/. Светлана Миронова была главной надеждой женской сборной России по биатлону перед стартом зимнего сезона. Она выиграла отборочные старты, была лучшей в команде по скорости, ее слабым местом оставалась стрельба, но и с этой проблемой биатлонистка справилась в начале декабря, завоевав первую в карьере медаль Кубка мира - бронзу на этапе в Хохфильцене.

Но, как показала первая женская гонка на чемпионате мира в Антхольце, причины стагнации результатов Мироновой кроются совсем в другом. В спринте она допустила два промаха. Если учитывать, что раньше биатлонистка регулярно попадала в число десяти быстрейших на трассе, в пятницу ей было по силам оказаться в числе претендентов на медали. Тем более что практически все ее основные соперницы не справились со стрельбой.

Руководители Союза биатлонистов России и тренерский штаб слабые результаты Мироновой и ее напарниц по команде объясняли техническими просчетами - плохой готовностью лыж к теплой погоде и проблемами с оружием.

Тогда казалось, что 25-летняя Миронова способна вернуть женскому биатлону России былое величие. На деле оказалось, что ренессансу суждено было продлиться всего месяц. Уже на январских этапах Кубка мира быстрейшая российская биатлонистка начала показывать несвойственную себе скорость.

Но итог оказался совсем иным. Вместо борьбы за медали она была вынуждена бороться за попадание в число участниц гонки преследования (60 лучших). 38-е место и худшая скорость среди всех четырех российских участниц гонки - таков итог подготовки Мироновой к чемпионату мира.

И причин подобного результата никто объяснить не может: ни сама спортсменка, ни старший тренер женской сборной России Виталий Норицын.

"Сто процентов, это не ее ход, - сказал тренер про результат Мироновой. - Я успел обсудить с ней гонку, она сказала, что ей самой не понятно, почему она показала такую скорость. По ходу прохождения дистанции она не ощущала западения скорости. Надо сейчас разобраться, в чем причина".

"Второй год подряд ей тяжело соревноваться в Антхольце, хотя сейчас были все предпосылки к тому, что здесь все будет в порядке: на сборе в Риднау она себя хорошо чувствовала. Может, волнение сыграло свою роль", - добавил он.

Еще один антирекорд

Функциональной готовностью трех других девушек - Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт и Ларисы Куклиной - тренер остался доволен. Но это не отменяет еще одного печального факта - впервые на чемпионате мира российские биатлонистки не попали в топ-20. Юрлова стала 21-й, Куклина - 48-й, Старых - 53-й.

И это на фоне продолжающегося антирекорда сборной России по числу гонок без медалей. С учетом Кубка мира их число дошло до 28.

"Ощущается ли давление? Нет, особого ажиотажа по причине отсутствия медалей нет, вся команда спокойно работает, каждый знает свои цели и задачи, - сказал Норицын. - Девочки не читают новости, о некоторых событиях они узнают из разговоров тренеров. Даже биатлонные новости проходят мимо них. К примеру, про отчисление из команды казахских биатлонистов они узнали только через три дня. Про перепалку Мартена Фуркада и Анфисы Резцовой они тоже не слышали".

Возможно, это поможет российским биатлонисткам подготовиться к гонке преследования, которая пройдет в воскресенье. "Я всегда надеюсь на лучшее, на позитив, - сказала Куклина. - Уверена, что все будет хорошо и у нас будут медали".

На прошлом чемпионате мира российская команда завоевала три награды. Руководство СБР верит, что сборной по силам повторить этот результат, но если не получится, сенсации не случится. Такое в истории российского биатлона уже было, причем недавно - в 2016 году на чемпионате мира в Осло.