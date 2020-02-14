Воробьева завоевала золото чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 72 кг

ТАСС, 14 февраля. Олимпийская чемпионка 2012 года россиянка Наталья Воробьева завоевала золотую медаль чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 72 кг. Соревнования проходят в Риме.

В финале российская спортсменка победила представительницу Германии Марию Сельмаер (4:1). Бронзовые медали завоевали представительница Украины Алина Бережная-Махыня и Каталина Аксенте из Румынии.

Воробьевой 28 лет, она является олимпийской чемпионкой 2012 года и серебряным призером Игр (2016). Россиянка в четвертый раз выиграла золотую медаль чемпионата Европы, в ее активе также две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награда мировых первенств.

Соревнования среди женщин завершились. В субботу начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.