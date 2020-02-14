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Летние олимпийские виды спорта

Россиянки завоевали девять медалей на чемпионате Европы по борьбе

Сборная России лидирует в общем медальном зачете турнира

ТАСС, 14 февраля. Женская сборная России завоевала девять наград на чемпионате Европы по борьбе. Соревнования проходят в Риме.

Россиянки завоевали четыре золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Победы одержали Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг), Екатерина Букина (до 76 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг). Серебро в активе Инны Тражуковой (до 62 кг), бронзовые награды достались Милане Дадашевой (до 50 кг), Стальвире Оршуш (до 53 кг), Любови Овчаровой (до 59 кг) и Марии Кузнецовой (до 65 кг).

Сборная России занимает первое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых наград. Второе место занимает команда Болгарии (4-2-0), третье - Азербайджана (2-1-4).

В субботу начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.

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Летние олимпийские виды спорта
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