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Летние олимпийские виды спорта

Российские бадминтонисты сыграют с датчанами в полуфинале командного чемпионата мира

В четвертьфинальном матче россияне обыграли команду Болгарии

ТАСС, 14 февраля. Мужская сборная России победила команду Болгарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче командного чемпионата мира по биатлону. Соревнования проходят во французском Льевене.

Победы в одиночных встречах одержали Владимир Мальков и Георгий Карпов, еще одно очко российской команде принесли Владимир Иванов и Никита Хакимов. В полуфинале сборная России встретится с командой Дании, встреча пройдет 15 февраля.

Женская сборная России в четвертьфинале уступила команде Шотландии со счетом 0:3.

Командный чемпионат мира по бадминтону завершится 16 февраля.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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