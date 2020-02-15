СМИ: АПЛ может снять очки с "Манчестер Сити" из-за нарушения финансового фейр-плей

ТАСС, 15 февраля. Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) может лишить футбольный клуб "Манчестер Сити" части набранных в текущем сезоне очков из-за нарушения финансового фейр-плей. Об этом сообщает издание The Independent.

В пятницу УЕФА принял решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два сезона из-за нарушения финансового фейр-плей, также обязав выплатить штраф в размере €30 млн. УЕФА утверждает, что английский клуб завышал свои спонсорские доходы на счетах и в информации о безубыточности, представленной в период с 2012 по 2016 год. Позднее "Манчестер Сити" заявил, что оспорит решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

По информации источника, АПЛ может лишить "Манчестер Сити" определенной суммы набранных очков в текущем сезоне, если обвинения подтвердятся. Отмечается, что руководство лиги также может исключить клуб из высшего дивизиона, однако вероятность подобного исхода мала.

"Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии, клуб по шесть раз выигрывал национальное первенство, Кубок, Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги. В прошлом году "Манчестер Сити" дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей уступил будущему финалисту турнира английскому "Тоттенхэму" (0:1, 4:3). Команда участвует в основном этапе Лиги чемпионов на протяжении последних восьми сезонов.