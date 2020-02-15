Этап Кубка мира по лыжной акробатике стартует в субботу в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Четвертый этап в международном календаре Кубка мира по лыжной акробатике стартует в Москве в субботу. Столица России проведет соревнования 10-й раз в истории.

В турнире примут участие около 70 спортсменов из России, Австралии, Белоруссии, Казахстана, Канады, Китая, США и Швейцарии. Награды будут разыграны в индивидуальных соревнованиях женщин и мужчин. Квалификационные старты начнутся в 13:30 мск (женщины) и в 16:00 мск (мужчины). Финальные заезды стартуют в 19:00 мск.

Сборную России представят призер Олимпийских игр Илья Буров, чемпион мира Максим Буров, призер этапов Кубка мира Павел Кротов, Артем Потапов и Сергей Семенов. В женском зачете выступят призер чемпионата мира Любовь Никитина и Софья Алексеева.

В общем зачете Кубка мира на данный момент лидирует Максим Буров, на втором месте идет китайский спортсмен Ци Гуанпу, на третьем - швейцарец Ноэ Рот. Илья Буров располагается на пятом месте. В женских соревнованиях лидирует Александра Романовская из Белоруссии, на втором месте идет китаянка Сюй Мэнтао, на третьем - австралийка Лора Пил. Никитина располагается на четвертой строчке.

Впервые этап Кубка мира по лыжной акробатике прошел в Москве в марте 2008 года, тогда сборная России не сумела завоевать медали. На пяти последних московских этапах турнира команда ни разу не оставалась без наград. В прошлом году золотую медаль завоевал Станислав Никитин, который в данный момент восстанавливается после травмы и пропускает соревнования.