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Формула-1

Команда Квята "Торо Россо" представила болид для нового сезона "Формулы-1"

В прошлом сезоне коллектив занял шестое место в Кубке конструкторов
Описание
© EPA-EFE/David Guzman

ТАСС, 15 февраля. Команда "Торо Россо", в составе которой выступает россиянин Даниил Квят, представила болид для нового сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает пресс-служба команды.

В прошлом сезоне "Торо Россо" заняла шестое место в Кубке конструкторов. В активе команды было 85 очков. Квят провел 21 гонку и заработал 37 очков. Россиянин один раз попал на подиум, заняв третье место на Гран-при Германии.

В сезоне 2020 года за "Торо Россо" выступят Квят и француз Пьер Гасли. Команда будет использовать моторы "Хонда".

Новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии (13-15 марта). Первые предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 февраля в Барселоне.

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Формула-1
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