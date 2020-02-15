Россиянка Голикова стала второй на дистанции 500 м на ЧМ по конькобежному спорту

ТАСС, 15 февраля. Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала серебряную медаль чемпионата мира на отдельных дистанциях в забеге на 500 м. Соревнования проходят в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Голикова показала результат 36,741 секунды, что стало для нее личным рекордом. Победила представительница Японии Нао Кодайра, опередившая россиянку на 0,04 секунды. С личным рекордом замкнула тройку призеров Ольга Фаткулина (36,789). Россиянка Дарья Качанова (37,472) показала только 10-й результат, но тоже обновила лучшее время в карьере на этой дистанции.