Гол Свечникова помог "Каролине" победить "Нью-Джерси" в матче НХЛ

ТАСС, 15 февраля. "Каролина" одержала победу над "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нино Нидеррайтер (4-я минута), Уоррен Фогель (12), российский нападающий Андрей Свечников (34), Мартин Нечас (42) и Джоэл Эдмундсон (55). У проигравших отличились Мирко Мюллер (8) и Джозеф Андерсон (55). Форвард гостей Никита Гусев выступил ассистентом в эпизоде с голом Мюллера.

На счету Свечникова в сезоне 53 (23 шайбы + 30 передач) очка. Он делит второе место по результативности в команде с Себастьяном Ахо, лидирует Теуво Терявяйнен (55). Гусев набрал в текущем регулярном чемпионате 33 (10+23) балла за результативность.

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Каролина" занимает шестое место (вне зоны плей-офф), набрав в 57 матчах 69 очков. "Нью-Джерси" с 52 очками после 57 игр идет восьмым. В следующем матче "Каролина" дома сыграет с "Эдмонтоном", "Нью-Джерси" примет "Коламбус". Оба матча пройдут 17 февраля.

В параллельном матче "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях одержал победу над "Коламбусом" со счетом 3:1. Российский нападающий Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой, а его партнер по команде Артемий Панарин сделал результативную передачу. Голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев сделал 36 сейвов и был признан второй звездой матча. Бучневич в текущем сезоне набрал 35 (13+22) очков, Панарин - 77 (29+48).