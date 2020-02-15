Демидова стала победительницей общего зачета Кубка мира в хафпайпе

ТАСС, 15 февраля. Россиянка Валерия Демидова победила в общем зачете Кубка мира в дисциплине хафпайп. Об этом стало известно по итогам пятого этапа сезона в Калгари.

19-летняя Демидова стала первой в истории россиянкой, выигравшей общий зачет Кубка мира в данной дисциплине. На этапе в Калгари спортсменка заняла третье место и набрала 87,2 очка. Победила китаянка Айлин Гу (94), второе место заняла канадка Рейчел Каркер (89,2).

Демидова поднималась на пьедестал по итогам четырех из пяти этапов сезона. Россиянка стала третьей в Новой Зеландии, победила в Китае и заняла второе место в США (штат Калифорния). Единственным этапом, где спортсменке не удалось попасть в тройку призеров, стал второй старт сезона, который тоже проходил в США (штат Колорадо).

В Китае Демидова стала первой россиянкой, победившей в хафпайпе на этапах Кубка мира. До этого лучшим достижением россиян в этой дисциплине хафпайпе были две ее бронзовые медали (2017, 2019).

В общем зачете Кубка мира Демидова набрала 345 очков. Второй стала Каркер, записавшая себе в актив 280 баллов. Замкнула тройку призеров китаянка Кэсинь Чжан (272).