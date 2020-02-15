Сборная США обыграла сборную мира в рамках звездного уик-энда НБА

ТАСС, 15 февраля. Команда США одержала победу над сборной мира в матче, который состоялся в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Чикаго. Встреча завершилась со счетом 151:131.

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал канадский разыгрывающий сборной мира Ар Джей Барретт. Он набрал 27 очков, сделал пять передач и пять подборов. У команды США самым результативным стал форвард Эрик Паскаль. В его активе 23 очка, три подбора и две передачи.

Сборные были составлены из игроков, которые проводят в НБА первый или второй сезон. В составе сборной мира выступил 22-летний украинский форвард Святослав Михайлюк. Он провел на площадке 16 минут 15 секунд, набрал шесть очков, сделал четыре подбора и две передачи.

Звездный уик-энд продолжится в ночь на воскресенье. Лучшие игроки НБА примут участие в конкурсах, основанных на индивидуальном мастерстве баскетболистов. Матч звезд между командами Янниса Адетокунбо и Леброна Джеймса станет заключительным мероприятием. Он состоится 17 февраля.