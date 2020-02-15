Вратарь Георгиев отметил игру защитников "Рейнджерс" в матче НХЛ с "Коламбусом"

ТАСС, 15 февраля. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев заявил, что защитники команды сыграли отлично в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Коламбусом". Комментарий Георгиева приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Рейнджерс".
В ночь на субботу "Рейнджерс" в гостях победили "Коламбус" со счетом 3:1, Георгиев отразил 36 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.
"Это достижение всей команды, а не только мое. Сегодня мы сыграли действительно отлично в защите. Благодаря этому мне было легче", - сказал Георгиев.
Georgie: “It’s about what the whole team accomplished, not about me. Today we played really great defense. Made my job pretty easy.” pic.twitter.com/7vBSjPjJq0— New York Rangers (@NYRangers) February 15, 2020
В текущем сезоне 24-летний Георгиев провел 27 матчей, отражая в среднем 91,1% бросков по своим воротам. "Рейнджерс" занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 очка в 57 матчах.