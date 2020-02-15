Вратарь Георгиев отметил игру защитников "Рейнджерс" в матче НХЛ с "Коламбусом"

ТАСС, 15 февраля. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев заявил, что защитники команды сыграли отлично в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Коламбусом". Комментарий Георгиева приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Рейнджерс".

В ночь на субботу "Рейнджерс" в гостях победили "Коламбус" со счетом 3:1, Георгиев отразил 36 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.

"Это достижение всей команды, а не только мое. Сегодня мы сыграли действительно отлично в защите. Благодаря этому мне было легче", - сказал Георгиев.