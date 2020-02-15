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Допинг в спорте

Россия может потерять первое место в медальном зачете Сочи-2014 после отстранения Устюгова

Сборную России могут лишить золота в биатлонной эстафете из-за дисквалификации спортсмена
Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 февраля. Россия может потерять первое место в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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В субботу источник сообщил ТАСС, что российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в нарушении антидопинговых правил, его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золота Олимпиады, завоеванного в составе эстафетной команды. У Устюгова будет 21 день начиная с 13 февраля, чтобы оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если вердикт CAS будет вынесен не в пользу Устюгова, Россия лишится первого места в общекомандном зачете Игр в Сочи после решения Международного олимпийского комитета (МОК). Вердикт CAS можно обжаловать в Федеральном суде Швейцарии, который в случае выявления процессуальных нарушений отправит дело на пересмотр.

В случае лишения эстафетной команды золота первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Сочи займет сборная Норвегии, которая завоевала 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых наград. Российская команда с 10 золотыми, 9 серебряными и 9 бронзовыми медалями опустится на третью строчку, уступив также команде Канады (10-10-5).

Если Устюгову не удастся оспорить дисквалификацию, Россия лишится уже третьей золотой медали Игр в Сочи. Ранее дисциплинарная комиссия МОК под руководством Дениса Освальда лишила золотых медалей бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Воеводу, победивших в соревнованиях двоек, а также Ильвира Хузина и Алексея Пушкарева, которые вместе с Зубковым и Воеводой одержали победу в четверках.

В январе 2018 года CAS рассмотрел дела 39 российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи. В начале февраля того же года CAS оправдал 28 из 39 российских спортсменов.

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Допинг
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Допинг в спорте
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