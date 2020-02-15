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Зимние олимпийские виды спорта

Курашов: победа фристайлистки Демидовой в Кубке мира является результатом долгой работы

Россиянка стала первой в зачете Кубка мира в хафпайпе по итогам пятого этапа сезона в канадском Калгари.
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Победа россиянки Валерии Демидовой в зачете Кубка мира по фристайлу в дисциплине "хафпайп" является результатом долгой и непростой работы. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Демидова стала первой в зачете в хафпайпе по итогам пятого этапа сезона в канадском Калгари. 19-летняя спортсменка стала первой в истории россиянкой, выигравшей зачет Кубка мира в данной дисциплине. На этапе в Калгари спортсменка заняла третье место и набрала 87,2 очка. Победила китаянка Айлин Гу (94), второе место заняла канадка Рейчел Каркер (89,2).

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"Мы довольны и очень рады, мы прошли непростой и долгий путь, чтобы прийти к этим результатам. Он был последовательным, сначала начали попадать в первые 15 мест, потом 10, потом шесть, - сказал Курашов. - Далее у нас начали появляться бронзовые медали этапов Кубка мира, а затем уже пришли и победы. Вот и в этом сезоне в конкурентной борьбе выиграли общий зачет и получили заветный Хрустальный глобус".

Курашов отметил, что российским спортсменам удалось разбить стереотип о том, что дисциплины "биг-эйр", "хаф-пайп" и "слоупстайл" являются исключительно американскими. "Эти дисциплины всегда считались американскими, китайцы в последнее время стали достигать результатов, потому что они в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм, и в целом развивая зимние виды спорта, построили и продолжают строить много объектов, очень серьезно вкладываются в развитие фристайла. Серьезную конкуренцию нам составляют китайские спортсмены, хотя до недавнего времени кто-нибудь этому, возможно, удивился бы", - добавил собеседник ТАСС.

В зачете Кубка мира в хафпайпе Демидова набрала 345 очков. Второй стала Каркер с 280 баллами. Замкнула тройку призеров китаянка Кэсинь Чжан (272).

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Зимние олимпийские виды спорта
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