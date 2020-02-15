Курашов надеется, что российские арбитры будут судить этапы КМ по фри-ски с 2021 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов выразил надежду на то, что в 2021 году российские судьи будут работать на этапах Кубка мира в дисциплинах "фри-ски" - "биг-эйр", "хафпайп" и "слоупстайл". Об этом Курашов заявил ТАСС после победы россиянки Валерии Демидовой в зачете Кубка мира в хафпайпе.

"Важная победа, учитывая то, что в дисциплинах "фри-ски" нет российских судей, значит, арбитры из других стран оценили наше выступление достойно, - сказал Курашов. - Но мы ведем работу по судейству, подключаем своих судей в дисциплинах "фри-ски" на Кубке Европы, а дальше, думаю, доберемся до Кубка мира, надеемся, что в следующем году. Там нужна лицензия категории А, на сегодняшний день у нас есть только категория В".

"Три года назад мы начали активно заниматься развитием судейства, наша федерация выстроила отношения с Международной федерацией лыжного спорта, на протяжении трех лет мы проводим международные семинары. В акробатике и могуле наши арбитры уже принимают участие в этапах Кубка мира, чемпионатах мира, Олимпийских играх, а вот во фри-ски мы верим, что наши судьи появятся в составах судейских бригад этапов Кубков мира, а также чемпионатов мира и Олимпиады", - отметил Курашов.

Следующий чемпионат мира по фристайлу пройдет в китайском Чжанцзякоу в 2021 году. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.