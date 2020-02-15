Испанец Хавьер Паскуаль возглавил баскетбольный клуб "Зенит"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" на официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды испанца Хавьера Паскуаля.

Контракт с 47-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21. Предыдущим тренером "Зенита" был испанец Жоан Плаза. 12 февраля по взаимному согласию сторон контракт с ним был расторгнут. В последних семи матчах команда из Санкт-Петербурга проиграла шесть раз.

"Уверен, что в нашей ситуации Хавьер Паскуаль является оптимальной кандидатурой на должность главного тренера, - прокомментировал Александр Церковный, генеральный директор "Зенита". - Он хорошо знает большую часть наших игроков, знаком с тем, как работает Жоан Плаза, и сможет извлечь максимум из того, что сделал его предшественник. У нас впереди достаточно времени и игр, чтобы исправить наше положение и реабилитироваться перед болельщиками".

Паскуаль ранее работал в испанской "Барселоне" и греческом "Панатинаикосе". С "Барселоной" в 2010 году он стал самым молодым тренером-чемпионом в истории Евролиги, также он четыре раза выиграл чемпионат Испании (2009, 2011, 2012, 2014). Руководя "Панатинаикосом", Паскуаль дважды выиграл чемпионат Греции (2017, 2018).

В таблице Единой лиги ВТБ "Зенит" находится на шестой позиции, одержав семь побед в 17 играх. В регулярном чемпионате Евролиги клуб из Санкт-Петербурга расположился на предпоследней, 17-й позиции, имея на своем счету семь побед после 24 матчей.