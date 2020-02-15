Решения по Устюгову и Слепцовой принимались на основе данных московской лаборатории

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал россиян Евгения Устюгова и Светлану Слепцову на основании анализа базы данных московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Отмечается, что при вынесении решения использовались результаты допинг-тестов за 2013 год.

В середине января 2019 года эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили доступ к базе данных московской лаборатории в качестве условия восстановления в правах РУСАДА. До этого база была опечатана СК РФ в связи с федеральным расследованием. Обработанные данные WADA направляет в международные федерации, которые на их основе принимают решение о допинговых разбирательствах.

Устюгова и Слепцову дисквалифицировали на два года. Спортсмены завершили карьеру. 34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвиняется в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.

Решение о дисквалификации 33-летней Слепцовой было принято 11 февраля. Она признана виновной в использовании остарина. Результаты спортсменки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.