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Допинг в спорте

Решения по Устюгову и Слепцовой принимались на основе данных московской лаборатории

Биатлонисты дисквалифицированы на два года с аннулированием результатов в сезоне-2013/14

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал россиян Евгения Устюгова и Светлану Слепцову на основании анализа базы данных московской антидопинговой лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

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Отмечается, что при вынесении решения использовались результаты допинг-тестов за 2013 год.

В середине января 2019 года эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили доступ к базе данных московской лаборатории в качестве условия восстановления в правах РУСАДА. До этого база была опечатана СК РФ в связи с федеральным расследованием. Обработанные данные WADA направляет в международные федерации, которые на их основе принимают решение о допинговых разбирательствах.

Устюгова и Слепцову дисквалифицировали на два года. Спортсмены завершили карьеру. 34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвиняется в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.

Решение о дисквалификации 33-летней Слепцовой было принято 11 февраля. Она признана виновной в использовании остарина. Результаты спортсменки с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.

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Допинг
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