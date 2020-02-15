Устюгов назвал беспредельным решение IBU о его дисквалификации и лишении золота Игр-2014

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россиянин Евгений Устюгов не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации на два года за нарушение антидопинговых правил и считает его беспредельным. Об этом Устюгов рассказал ТАСС.

34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвинен в употреблении запрещенного вещества оксандролона, результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпийских игр - 2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете. Как сообщил ТАСС глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, Устюгов обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы оспорить решение IBU, ранее он уже был признан невиновным по делу о нарушении антидопинговых правил.

"Сегодня утром получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлен, беспредел есть беспредел, - сказал Устюгов. - Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова".

"Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, все может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца, уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов", - добавил собеседник агентства.

Устюгов является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в масс-старте, после окончания Игр-2014 он объявил о завершении карьеры. Спортсмен дважды становился серебряным призером чемпионата мира. После Игр 2014 года Устюгов завершил карьеру.