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ЧМ по санному спорту в Сочи
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У саночника Денисьева свело ногу в первом заезде на ЧМ, но он продолжит выступления

После первого заезда спортсмен покинул сани, сильно хромая
Александр Денисьев и Владислав Антонов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Денисьев и Владислав Антонов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Александр Денисьев, в пятницу вместе с Владиславом Антоновым выигравший золото чемпионата мира в спринте в соревнованиях экипажей саней-двоек, после первого заезда субботней классической гонки покинул сани, заметно хромая.

Один из тренеров сборной России пояснил ТАСС, что спортсмен не получил травму и продолжит соревнования. "Ничего страшного с Денисьевым не произошло, никаких повреждений нет, - заметил собеседник ТАСС. - У спортсмена во время прохождения дистанции просто судорогой свело ногу. Он обязательно продолжит выступать сегодня".

Денисьев и Антонов стартовали в субботу первыми. После первого заезда они занимают третье место, уступая лидерам немцам Тони Эггерту и Саше Бенекену 0,155 секунды.

Второй заезд саночников начнется в 15:09 мск.

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ЧМ по санному спорту в Сочи
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