Рамсфьелл: юниорский ЧМ является шагом в развитии керлинга в России

КРАСНОЯРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Первенство мира среди юниоров, открывшееся в субботу в Красноярске, является шагом в развитии керлинга в России. Об этом сказал вице-президент Всемирной федерации керлинга (WCF) Бент Рамсфьелл на церемонии открытия соревнований.

"В прошлом году здесь [в Красноярске] с большим успехом были проведены Всемирные студенческие игры. Первенство мира среди юниоров - это еще один шаг на пути роста и развития керлинга в России в целом и в Красноярске в частности. Первенство мира - это особое событие для каждого юниора", - сказал Рамсфьелл.

В ходе церемонии прошел парад спортсменов, на лед арены "Кристалл" вышли участники соревнований. Руководитель Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Максим Уразов совершил символический бросок камня.

"Символический бросок завершен. Я объявляю первенство мира среди юниоров 2020 года официально открытым", - сказал Рамсфьелл.

"Для Красноярска это важное событие, четыре-пять лет назад Красноярск не мог вообще претендовать на крупные международные мероприятия. А сейчас это один из топовых турниров в мировом керлинге, приехали ведущие спортсмены", - сказал Уразов.

Первенство мира по керлингу среди юниоров завершится в Красноярске 22 февраля. В нем принимают участие 20 команд из 15 стран - России, Канады, США, Дании, Швеции, Швейцарии, Шотландии, Норвегии, Латвии, Италии, Германии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Венгрии, Японии.