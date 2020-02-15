Российский биатлонист Халили стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

ТАСС, 15 февраля. Российский биатлонист Карим Халили занял второе место в спринтерской гонке на седьмом этапе кубка IBU, который проходит в Италии.

Победителем стал швейцарец Жереми Финелло, который преодолел 10 км за 24 минуты 20,4 секунды, не совершив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Халили отстал от лидера на 18,8 секунды, совершив один промах. Третьим стал норвежец Ларс Хельге Биркеланн (+24,5; 1).

Василий Томшин занял десятое место (+45,1; 1), Дмитрий Иванов - 18-е (1.08,2; 2), Кирилл Стрельцов - 29-е (+1.46,0; 3), Алексей Слепов - 30-е (+1.48,6; 4), Семен Сучилов - 37-е (+1.57,9; 4).

Соревнования продолжатся в субботу женской спринтерской гонкой.