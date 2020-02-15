Матыцин назвал героями российских победителей чемпионата мира по санному спорту в Сочи

Сборная России по санному спорту в первый день ЧМ переписала все рекорды

Три из трех. Сборная России по санному спорту в первый день ЧМ переписала все рекорды

Чемпионат мира по санному спорту проходит в Сочи. В пятницу российские спортсмены впервые в истории одержали победы во всех спринтерских дисциплинах. У женщин золотую медаль завоевала Екатерина Катникова, у мужчин - Роман Репилов, в соревнованиях экипажей саней-двоек - Александр Денисьев и Владислав Антонов. Также серебряную награду в копилку российской команды принесла Татьяна Иванова.

"От всей души поздравляю [российских саночников] с потрясающим началом домашнего чемпионата мира в Сочи. Три победы из трех в спринтерских гонках - поистине легендарный результат, а спортсмены - настоящие герои. Передавайте [спортсменам] мои искренние поздравления. Надеюсь, заключительные дни соревнований также принесут всем нам немало положительных эмоций", - сказал Матыцин.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.