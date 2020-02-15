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ЧМ по санному спорту в Сочи

Матыцин назвал героями российских победителей чемпионата мира по санному спорту в Сочи

В пятницу российские спортсмены одержали победы во всех спринтерских дисциплинах
Министр спорта РФ Олег Матыцин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 15 февраля. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал героями российских спортсменов, победивших на чемпионате мира по санному спорту. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

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Чемпионат мира по санному спорту проходит в Сочи. В пятницу российские спортсмены впервые в истории одержали победы во всех спринтерских дисциплинах. У женщин золотую медаль завоевала Екатерина Катникова, у мужчин - Роман Репилов, в соревнованиях экипажей саней-двоек - Александр Денисьев и Владислав Антонов. Также серебряную награду в копилку российской команды принесла Татьяна Иванова.

"От всей души поздравляю [российских саночников] с потрясающим началом домашнего чемпионата мира в Сочи. Три победы из трех в спринтерских гонках - поистине легендарный результат, а спортсмены - настоящие герои. Передавайте [спортсменам] мои искренние поздравления. Надеюсь, заключительные дни соревнований также принесут всем нам немало положительных эмоций", - сказал Матыцин.

Чемпионат мира завершится в воскресенье.

Теги
РоссияМатыцин, Олег ВасильевичЧМ по санному спорту в Сочи
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