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Футбол в России

"Зенит" не принимал решение о конкретных условиях аренды Кокорина в "Сочи"

В четверг владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил ТАСС, что форвард согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона
Александр Кокорин Ольга Мальцева/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Ольга Мальцева/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" пока не утвердил конкретные условия аренды нападающего Александра Кокорина в "Сочи". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

В четверг владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона. При этом собеседник агентства отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы, объявление о переходе может состояться в любое время.

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На вопрос о том, почему клуб по-прежнему не подтверждает аренду Кокорина в "Сочи", Медведев ответил: "То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в "Сочи", и решение об аренде с конкретными условиями - это разные вещи. О том, что "Сочи" договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение о конкретных условиях аренды игрока "Зенит" не принимал, вот и все".

21 января "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день генеральный директор "Зенита" подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России. 13 февраля Кокорин в составе второй команды "Зенита" отправился на сбор в Турцию. В эти дни там же к возобновлению сезона готовятся "Зенит" и "Сочи".

Карьера Кокорина

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел в разных турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач, вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, а 17 сентября он вышел по УДО и позже подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. После этого Кокорин не был заявлен за петербургский клуб, но принимал участие в тренировочном процессе основной команды.

До перехода в "Зенит" форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). Летом 2013 года он перешел в "Анжи", однако клуб из Махачкалы в то время поменял вектор развития, приняв решение расстаться с дорогостоящими футболистами. Не сыграв за команду из столицы Дагестана ни одного официального матча, через месяц он вернулся в столичный клуб.

За сборную России с 2011 по 2017 год Кокорин провел 48 матчей, забив 12 мячей. За это время в составе национальной команды он сыграл на чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

Теги
Российский футболМедведев, Александр Иванович
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