Новость о лишении Устюгова золота Олимпиады стала сюрпризом для Свендсена

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Новость о лишении Евгения Устюгова и всей эстафетной команды России по биатлону золота Олимпиады в Сочи стала сюрпризом для норвежца Эмиля Хегле Свендсена, который теперь может получить бронзовую награду Игр-2014. Свое мнение о дисквалификации Устюгова бывший биатлонист высказал ТАСС.

В субботу Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о том, что Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы на два года. Его результаты с августа 2013 года до окончания сезона-2013/14 аннулированы. Устюгов должен быть лишен олимпийского золота Игр в Сочи в составе эстафетной команды. Вместе с ним наград могут лишиться Антон Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко. Норвежцы в той гонке финишировали четвертыми, по этой причине они могут получить бронзовые награды, золото отойдет немецкой команде.

"Да, конечно, это стало большим сюрпризом. Я считаю, это хорошо, что была возможность перепроверить все данные по допинг-тестам и добиться подобного рода справедливости. Это хорошо", - сказал Свендсен.

У Устюгова есть 21 день, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). "Мы рады стать бронзовыми медалистами. Конечно, нельзя быть уверенными в том, что это окончательное решение, оно еще может быть оспорено. Поэтому я дождусь рассмотрения апелляции, если она будет подана в суд. Но сегодня хороший день, хотя я еще и не знаю, получу ли эту медаль", - добавил он.

Свендсен отметил, что пока не обсудил новость о дисквалификации Устюгова с партнерами по сочинской эстафетной команде Уле-Эйнаром Бьорндаленом и братьями Бё.