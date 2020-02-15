"Северсталь" проиграла "Сибири" и потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ

АСС, 15 февраля. Череповецкая "Северсталь" со счетом 2:3 проиграла новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 7420 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Юусо Пуустинен (15-я минута), Юрки Йокипакка (20) и Игорь Макаров (54). У проигравших отличились Макар Хабаров (6) и Илья Хохлов (15).

"Северсталь" занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 50 очков в 58 матчах. От идущего восьмым нижегородского "Торпедо" череповецкую команду отделяют 8 очков, при этом "Северстали" осталось провести четыре матча, в которых она может набрать максимум 8 очков. В случае равенства "Торпедо" опередит "Северсталь" по дополнительным показателям, таким образом, клуб из Череповца потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ.

"Сибирь" располагается на пятой строчке на Востоке, имея в активе 68 очков после 57 встреч. Ранее новосибирская команда гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ. В следующем матче "Севертсаль" 17 февраля в гостях сыграет с челябинским "Трактором", а "Сибирь" на выезде днем позднее встретится с нур-султанским "Барысом".

"Северсталь" четыре раза в своей истории выходила в плей-офф КХЛ, в последний раз - в сезоне-2017/18. Лучшим результатом череповецкой команды в матчах на вылет является выход в полуфинал Западной конференции, где "Северсталь" проиграла петербургскому СКА (0-4 в серии).