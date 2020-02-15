{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Северсталь" проиграла "Сибири" и потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:3

АСС, 15 февраля. Череповецкая "Северсталь" со счетом 2:3 проиграла новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 7420 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Юусо Пуустинен (15-я минута), Юрки Йокипакка (20) и Игорь Макаров (54). У проигравших отличились Макар Хабаров (6) и Илья Хохлов (15).

"Северсталь" занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 50 очков в 58 матчах. От идущего восьмым нижегородского "Торпедо" череповецкую команду отделяют 8 очков, при этом "Северстали" осталось провести четыре матча, в которых она может набрать максимум 8 очков. В случае равенства "Торпедо" опередит "Северсталь" по дополнительным показателям, таким образом, клуб из Череповца потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ.

"Сибирь" располагается на пятой строчке на Востоке, имея в активе 68 очков после 57 встреч. Ранее новосибирская команда гарантировала себе участие в плей-офф КХЛ. В следующем матче "Севертсаль" 17 февраля в гостях сыграет с челябинским "Трактором", а "Сибирь" на выезде днем позднее встретится с нур-султанским "Барысом".

"Северсталь" четыре раза в своей истории выходила в плей-офф КХЛ, в последний раз - в сезоне-2017/18. Лучшим результатом череповецкой команды в матчах на вылет является выход в полуфинал Западной конференции, где "Северсталь" проиграла петербургскому СКА (0-4 в серии).

Реклама на ТАСС
КХЛ
"Локомотив" вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе "Барыса" над "Сочи"
Лучшим результатом ярославской команды в плей-офф является выход в финал сезона-2008/09
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС