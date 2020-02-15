Шипулин поддержал идею провести открытое слушание в CAS по делу Устюгова

ТАСС, 15 февраля. Олимпийский чемпион депутат Госдумы Антон Шипулин поддержал идею провести открытые слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова. Об этом Шипулин написал в Instagram.

34-летний Устюгов решением от 13 февраля дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в эстафете, в которой выступал вместе с Шипулиным, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко. Устюгов отверг обвинения и заявил, что будет требовать публичного рассмотрения дела в CAS.