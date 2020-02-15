Шипулин поддержал идею провести открытое слушание в CAS по делу Устюгова

ТАСС, 15 февраля. Олимпийский чемпион депутат Госдумы Антон Шипулин поддержал идею провести открытые слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о дисквалификации биатлониста Евгения Устюгова. Об этом Шипулин написал в Instagram.
34-летний Устюгов решением от 13 февраля дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в эстафете, в которой выступал вместе с Шипулиным, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко. Устюгов отверг обвинения и заявил, что будет требовать публичного рассмотрения дела в CAS.
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У меня нет слов, я опустошён и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего. Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защитить себя в CAS. От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар. До последнего буду верить в то, что этого не произойдет.
"Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защитить себя в CAS. От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар. До последнего буду верить в то, что этого не произойдет", - написал Шипулин.
Устюгов является чемпионом Олимпийских игр 2010 года в масс-старте, после окончания Игр-2014 он объявил о завершении карьеры. Спортсмен дважды становился серебряным призером чемпионата мира.