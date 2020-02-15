"Химки" не имеют долгов по зарплате перед футболистами

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Подмосковный клуб "Химки", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), не имеет задолженностей по зарплате перед своими игроками. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является нападающий "Химок" Мохамед Конате, заявил порталу Sport24, что клуб уже больше двух месяцев не платит зарплату футболистам. Селюк обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и президенту ФНЛ Игорю Ефремову.

"Дмитрий Селюк - сотрудник клуба? Никакой задолженности перед игроками у нас нет, можете позвонить любому футболисту в нашем клубе и узнать, есть ли какие-то долги", - заявил Иванов.

После 25 матчей "Химки" занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея в активе 50 очков, отрыв от идущего первым московского "Торпедо" составляет два балла.