Гарт призвала не грустить после второго места российских саночников на ЧМ в Сочи

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт считает, что неправильно грустить по поводу второго места Александра Денисьева и Владислава Антонова в соревнованиях двоек на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Об этом она сообщила журналистам.

Денисьев и Антонов стали вторыми в двойках. Золотые медали завоевали Тони Эггерт и Саша Бенекен из Германии. Третьими стали их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Российские саночники впервые стали призерами чемпионата мира в двойках.

"Мы после вчерашнего дня так избалованы победами, что сегодняшнее второе место воспринимаем с некоторой долей грусти, но это неправильно, ребята большие молодцы. Их успех - это результат огромной тренировочной работы. Сегодня три наших экипажа вошли в шестерку. Это просто здорово, поздравляю их от всей души", - сказала Гарт.

В пятницу российские саночники завоевали три их трех возможных золотых медалей в спринте, ранее ни одной сборной не удавалось победить во всех спринтерских дисциплинах. У женщин победу одержала Екатерина Катникова, у мужчин - Роман Репилов, в соревнованиях экипажей саней-двоек - Денисьев и Антонов.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье.