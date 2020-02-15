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St. Petersburg Ladies Trophy

Елена Рыбакина из Казахстана стала первой финалисткой турнира WTA в Петербурге

В полуфинале она обыграла гречанку Марию Саккари
Елена Рыбакина EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV
Описание
Елена Рыбакина
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина обыграла гречанку Марию Саккари в полуфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy.

Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:1 в пользу 20-летней Рыбакиной, посеянной на турнире под восьмым номером. Казахстанская теннисистка занимает 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

24-летняя Саккари была посеяна на турнире под шестым номером, она находится на 21-м месте в рейтинге WTA.

В финале St. Petersburg Ladies Trophy Рыбакина встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и действующей победительницей турнира Кики Бертенс из Нидерландов.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в пятый раз, соревнования проводятся на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Соревнования завершатся 16 февраля, призовой фонд составляет $783 тыс.

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St. Petersburg Ladies Trophy
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