Глава "Трудовых резервов" предложил проводить корпоративную спартакиаду

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Своя спартакиада должна быть у сотрудников компаний. Такое мнение высказал в субботу журналистам глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" Илья Галаев.

"Мы хотим объединиться с другими обществами и создать единую большую спартакиаду, в которой бы захотели принять участие уже лучшие из лучших, победители своих внутренних спартакиад, соревнований, корпоративных игр и так далее. Это было бы интересно", - отметил глава "Трудовых ресурсов".

По его словам, общество сейчас пытается договориться с другими спортивными организациями, чтобы спартакиада могла состояться уже в 2021 году.

Галаев также напомнил, что в 2020 году общество проведет почти 70 мероприятий федерального уровня. Отборочные турниры для участия в них проходить не нужно, достаточно подать заявку. Саму организацию активно поддерживает Минспорт РФ, столичный Департамент спорта и различные спортивные федерации.

Физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" было создано в 1943 году и просуществовало до 1992 года. По поручению президента РФ Владимира Путина было возрождено в 2018 году. Своей целью преследует развитие корпоративного и массового спорта.