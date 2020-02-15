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Драчев связывает дисквалификации Устюгова и Слепцовой с делом РУСАДА против WADA

По словам главы Союза биатлонистов России, это подготовительные действия к тому процессу, которые будут негативно на него влиять
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Михаил Терещенко/ТАСС

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев считает, что дисквалификация россиян Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова связана с предстоящим судебным разбирательством между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом Драчев рассказал журналистам.

Устюгова и Слепцову дисквалифицировали на два года. Спортсмены завершили карьеру. 34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвиняется в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.

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"Этот вопрос мы сейчас изучаем совместно с Международным союзом биатлонистов. Думаю, это связано с процессом в Спортивном арбитражном суде (CAS) с участием РУСАДА и WADA. Это подготовительные действия к тому процессу, и это все будет негативно влиять на это дело", - сказал Драчев.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит CAS. Помимо РУСАДА и WADA, в судебном споре примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты.

Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Теги
ДопингДрачев, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции
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