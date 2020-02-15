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Зимние олимпийские виды спорта

Свищев: задачей российских керлингистов на ЧМ станет попадание в шестерку сильнейших

Турнир пройдет в Шотландии с 28 марта по 5 апреля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские керлингисты должны попасть в шестерку лучших на чемпионате мира среди мужских команд, такая задача поставлена перед сборной. Об этом ТАСС в субботу сообщил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Чемпионат мира по керлингу пройдет в Шотландии с 28 марта по 5 апреля. Россию на турнире представит команда со скипом Сергеем Глуховым.

"Мы входим в десятку сильнейших команд мира, это неплохой результат, но есть куда расти и к чему стремиться. Задача на предстоящий чемпионат мира - попасть в шестерку лучших, - отметил Свищев. - В этом году на чемпионате Европы мы сыграли плохо, вылетели в группу В, пришлось отбираться на мировое первенство через квалификацию. Парням надо внимательно посмотреть на наших девушек и постараться догнать их, хотя на турнирах они прекрасно выигрывают отдельные матчи с сильнейшими командами мира".

"Сейчас с ними будет работать наш канадский специалист, надеюсь, он им немного прочистит голову. Все-таки психология - это главное, в чем мы сейчас не можем сравниться с иностранными командами. Психология и тактическое решение задач, которые должен ставить скип и тренер. Но не менее важен и климат в команде, на прошлом турнире у нас так и не сыгрались два мощных скипа - Глухов и Тимофеев", - добавил собеседник агентства.

На прошлом чемпионате мира сборная России заняла девятое место.

Теги
Свищёв, Дмитрий АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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