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КХЛ

"Локомотив" вышел в плей-офф КХЛ благодаря победе "Барыса" над "Сочи"

Лучшим результатом ярославской команды в плей-офф является выход в финал сезона-2008/09

ТАСС, 15 февраля. "Барыс" из Нур-Султана со счетом 3:2 обыграл "Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Антон Сагадеев (19-я минута), Кертис Волк (22) и Дмитрий Шевченко (51). У проигравших отличились Сергей Шмелев (35) и Мальте Стрёмвалль (46).

Благодаря победе казахстанской команды ярославский "Локомотив" не опустится ниже восьмой строчки в турнирной таблице Западной конференции, что позволит клубу принять участие в плей-офф.

"Барыс" ранее гарантировал себе участие в плей-офф, команда одержала шестую победу подряд, последний раз "Барыс" проигрывал 25 января - в гостевом матче против уфимского "Салавата Юлаева" (2:5). Клуб из Казахстана идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 58 матчах 79 очков, "Сочи" располагается на девятой строчке на Западе, имея в активе 55 очков в 57 играх. В следующем матче клуб из Нур-Султана примет новосибирскую "Сибирь" 18 февраля, "Сочи" днем ранее на выезде встретится с "Салаватом Юлаевым".

"Локомотив" в 11-й раз вышел в плей-офф КХЛ. Лучшим результатом ярославской команды является выход в финал Кубка Гагарина сезона-2008/09, где клуб уступил казанскому "Ак Барсу" (счет в серии - 3-4).

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