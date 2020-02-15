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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Драчев ожидает, что слушания по делу РУСАДА против WADA начнутся в апреле

Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Президент союза биатлонистов России Владимир Драчев считает, что слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) против Всемирного антидопингового агентства (WADA) могут начаться в апреле. Таким мнением он поделился с журналистами.

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Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит CAS. Помимо РУСАДА и WADA, в судебном споре примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты.

"Я не сомневаюсь, что это не просто так было подготовлено к чемпионату мира. Идет сбор информации к апрельским заседаниям в CAS [Спортивном арбитражном суде]. Точно ли они будут в апреле? Пока планировали на апрель, но все зависит от подготовки, от основных участников - РУСАДА и WADA, мы же является только третьей стороной", - сказал Драчев.

Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Теги
РоссияДрачев, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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