Драчев: СБР будет бороться за золотую медаль Олимпиады Евгения Устюгова

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) намерен до конца бороться за сохранение золотых медалей Олимпиады 2014 года для Антона Шипулина, Евгения Устюгова, Дмитрия Малышко и Алексея Волкова. Об этом журналистам сообщил глава СБР Владимир Драчев.

Международный союз биатлонистов (IBU) решением от 13 февраля дисквалифицировал Устюгова на два года за нарушение антидопинговых правил, результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпийских игр 2014 года в эстафете, в которой выступал вместе с Шипулиным, Волковым и Малышко. Устюгов отверг обвинения и намерен оспорить решение IBU в Спортивном арбитражном суде.

"Мне всегда обидно, когда забирают достойные результаты. Это не всегда красиво. Но пока окончательного решения нет, мы будем бороться за наших олимпийских чемпионов", - сказал Драчев.

"Я вчера с [нынешним] тренерским штабом провел заседание. Конечно, все были в шоке. Но восприняли информацию мужественно, работа на чемпионате мира продолжается", - добавил он.

В Италии в эти дни проходит чемпионат мира по биатлону.