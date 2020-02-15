Глава FIL: ЧМ по санному спорту в Сочи проходит под полным контролем антидопинговых служб

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по санному спорту, стартовавший в пятницу в Сочи, проходит под пристальным вниманием сотрудников допинг-контроля. Об этом сообщил ТАСС президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт.

"Чемпионат мира по санному спорту в Сочи проходит под полным контролем антидопинговых служб, саночники сдают допинг-пробы в том случае, если получают приглашения инспекторов. Я не владею информацией о том, сколько спортсменов должны протестировать в Сочи. Эти вопросы вам стоит задать непосредственно сотрудникам допинг-контроля", - сказал Фендт.

Допинг-контроль участников чемпионата мира по санному спорту доверен Международному агентству тестирования (ITA), с которым FIL в 2018 году подписала договор о сотрудничестве.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании ITA 16 марта 2017 года. К настоящему времени о сотрудничестве с Международным агентством тестирования объявили около 40 международных спортивных федераций, в числе которых и Международная федерация санного спорта.