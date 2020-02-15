Минспорт РФ надеется на справедливое рассмотрение любых допинговых случаев в разумный срок

В субботу Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на два года за нарушение антидопинговых правил. Спортсмены завершили карьеру. 34-летний Устюгов решением от 13 февраля обвинен в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Его результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, в том числе он должен быть лишен золотой медали Олимпиады-2014 в эстафете, что приведет к потере первенства сборной России в неофициальном общекомандном зачете Игр.

ТАСС, 15 февраля. Министерство спорта РФ выразило надежду на справедливое и беспристрастное рассмотрение любого допингового случая в разумный срок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Заявления WADA [Всемирного антидопингового агентства] по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из московской лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений. Минспорт России надеется на всестороннее, справедливое и беспристрастное рассмотрение любого подобного случая в разумный срок", - говорится в сообщении.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS). Помимо РУСАДА и WADA, в судебном споре примут участие другие юридические и физические лица, чьи интересы затрагивает принятое решение, в их числе международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.