Министерство спорта РФ приняло во внимание решение IBU в отношении Слепцовой и Устюгова

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ приняло во внимание решение Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении россиян Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Министерство спорта приняло во внимание недавнее решение Международного союза биатлонистов в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. В случае Устюгова это решение также затрагивает права его бывших партнеров по команде. Министерство воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в CAS [Спортивном арбитражном суде]", - говорится в сообщении.