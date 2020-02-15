Министерство спорта РФ приняло во внимание решение IBU в отношении Слепцовой и Устюгова

"Министерство спорта приняло во внимание недавнее решение Международного союза биатлонистов в отношении Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова. В случае Устюгова это решение также затрагивает права его бывших партнеров по команде. Министерство воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в CAS [Спортивном арбитражном суде]", - говорится в сообщении.