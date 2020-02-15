Матыцин: Россия готова перевернуть страницу истории, омраченной допинговыми скандалами

ТАСС, 15 февраля. Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен в том, что вне зависимости от итога всех разбирательств по допинговым нарушениям российских спортсменов, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба ведомства.

"Министр спорта Олег Матыцин выражает уверенность в том, что, вне зависимости от итогов всех разбирательств, Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченной допинговыми скандалами последних лет. Сегодня в стране благодаря поддержке ведущих международных экспертов создана одна из наиболее совершенных систем противодействия допингу в мире. Это подчеркивает стремление России защищать интересы чистых спортсменов как с помощью активного внедрения образовательных программ, так и посредством строгих санкций в отношении каждого доказанного нарушения антидопинговых правил", - сообщается в заявлении.