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Футбол в России

Борис Ротенберг подтвердил, что контракт Кокорина с ФК "Сочи" не подписан

В четверг владелец "Сочи" сообщал ТАСС, что форвард согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона
Владелец ФК "Сочи" Борис Ротенберг Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Владелец ФК "Сочи" Борис Ротенберг
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Сочи" еще не подписал контракт с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг.

В четверг Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона. При этом собеседник агентства отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы, объявление о переходе может состояться в любое время. В субботу генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС о том, что петербуржцы пока не утвердили конкретные условия аренды Кокорина в "Сочи".

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На вопрос о том, что происходит с арендой Кокорина, владелец "Сочи" заявил: "Ситуация непростая, договоренности между "Сочи" и "Зенитом" пока нет. Контракт не подписан. Надеемся, что Саша все-таки станет игроком "Сочи".

21 января "Сочи" объявил о достижении договоренности по переходу форварда на правах аренды, на следующий день генеральный директор "Зенита" подтвердил ТАСС эту информацию, но агент и отчим игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не собирается уходить из петербургского клуба. До конца января нападающий находился на сборе с основным составом сине-бело-голубых, а в феврале продолжил подготовку к весенней части сезона-2019/20 в расположении "Зенита-2", который играет в третьем по силе дивизионе чемпионата России. 13 февраля Кокорин в составе второй команды "Зенита" отправился на сбор в Турцию. В эти дни там же к возобновлению сезона готовятся "Зенит" и "Сочи".

Теги
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