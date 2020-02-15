Борис Ротенберг подтвердил, что контракт Кокорина с ФК "Сочи" не подписан

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Сочи" еще не подписал контракт с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба из Краснодарского края Борис Ротенберг.

В четверг Ротенберг сообщил ТАСС, что Кокорин согласился перейти в клуб на правах аренды до конца сезона. При этом собеседник агентства отметил, что сторонам еще предстоит оформить все необходимые документы, объявление о переходе может состояться в любое время. В субботу генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС о том, что петербуржцы пока не утвердили конкретные условия аренды Кокорина в "Сочи".